Sivas merkezli FETÖ operasyonunda bir kişi tutuklandı

01.02.2020 11:02 | Son Güncelleme: 01.02.2020 11:02

Sivas merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden er A.K, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, astsubay H.K. ile mali müşavir V.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla haklarında adli işlem yapılan bazı şüphelilerin, daha sonra örgüt içerisinde bölge talebe mesulü, ev abisi, lise sorumlusu gibi görevlerde bulunduklarının tespit edilmesi üzerine, zanlılar, Ankara, Edirne ve Erzincan'da 29 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA