Sivas Merkezli Fetö Operasyonu

Sivas merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 32 şüpheliden emniyetteki işlemleri tamamlanan ve dün adliyeye sevk edilen N.A. ve A.A. tutuklandı, E.K, N.G, H.D. ve B.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden R.C, A.K, G.G, Ş.U, Ç.Ç, R.T, S.A, B.E, Ö.I. ve F.G. ise bugün adliyeye sevk edildi.

Gözaltındaki 16 şüphelinin de emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sivas merkez, Gürün ve Şarkışla ilçelerinin yanı sıra Kayseri, Erzincan ve Aydın'da, Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubelerince 26 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 18'i kadın 32 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlıların, yakınları cezaevinde bulunan ve örgütle irtibat halinde olan kişilere para desteği sağladığı tespit edilmişti.

Kaynak: AA