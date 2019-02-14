Sivas Merkezli 5 İlde Fetö Operasyonu 6 Gözaltı

Sivas merkezli 5 ilde FETÖ Operasyonu 6 gözaltı

Sivas merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda, 6 doktor gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, FETÖ'nün doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sivas, Denizli, Malatya, Yozgat ve Uşak'ta düzenlenen operasyonlarda doktorlar B.K., A.I., E.C.Y., O.K., Y.Ö. ve R.T. gözaltına alındı. Sivas'a getirilen şüphelilerden B.K., E.C.Y. ve O.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA