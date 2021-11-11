Sivas merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı - Haberler
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Sivas merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Sivas merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

Sivas merkezli 4 ilde bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

SİVAS (AA) - Sivas merkezli 4 ilde bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kentte bazı kişilerin banka ve kredi kurumlarını kullanarak dolandırıcılık yaptığını ve bu yolla haksız kazanç sağladığını tespit eden Sivas Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin yaklaşık 4 ay süren çalışmaları sonucunda, kullanıcıların Instagram hesaplarını "link" yollayarak ele geçiren ve bu hesaplar üzerinden "forex kazan" adı altında dekont paylaşarak dolandırıcılık yapan, bu sayede kazandıkları gelirle lüks yaşam sürdükleri belirlenen 8 şüphelinin yakalanması için Sivas, Mersin, Bursa ve İstanbul'da 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, şüpheliler D.Ş, H.İ.Y, İ.E, M.B, Y.K, E.Ç, B.Y. ve M.S. gözaltına alındı, suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Ş, H.İ.Y, İ.E, M.B, Y.K. ve E.Ç. tutuklandı, B.Y. ve M.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri
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