Sivas merkezde son 8 günde koronavirüs vakası görülmedi
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Sivas merkezde son 8 günde koronavirüs vakası görülmedi

Sivas merkezde son 8 günde koronavirüs vakası görülmedi
07.05.2020 12:37 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:37

SİVAS Valisi Salih Ayhan, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler çerçevesinde kent merkezinde son 8 günde yeni vakaya rastlanmadığını ifade etti.

SİVAS Valisi Salih Ayhan, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler çerçevesinde kent merkezinde son 8 günde yeni vakaya rastlanmadığını ifade etti. Ayhan, kent genelinde ise toplamda 11 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, video konferans yöntemi ile düzenlediği basın toplantısında kentte devam eden koronavirüs tedbirleri hakkında bilgiler verdi. Vali Ayhan, tedbirlere halkın yüzde 80 oranında riayet gösterdiğini belirterek, özellikle İstanbul ile vaka görülen ilçelerin merkezle bağlantısının sınırlandırılmasıyla başarılı sonuçlar aldıklarını ifade etti. Vali Ayhan, tedbirler sayesinde son 8 günde kent merkezinde yeni vakaya rastlanmadığını, sadece ilçelerden birinde 1 vaka görüldüğünü ifade etti. 

Vaka görülen bölgelerde ve köylerde uygulanan karantinaların etkili olduğunu ifade eden Vali Ayhan, "Şu anda sadece Akıncılar Avşar köyü ve Doğanşar Sarısuvat köylerimiz karantinada. Orada da süre dolumunda karantina kaldırılacak. Şu anda yaklaşık 20 civarında hastanede tedavi gören vatandaşımız var. Onun dışında durumu hafif seyreden hastaları ise evlerinden takip ediyoruz. Hastalarımızın yüzde 65'i bu süreçte taburcu oldu. 30 sağlık çalışanımızda da hastalığa rastlandı. Toplam 11 hastamızı ise kaybettik. Şeker hastası olan 45 yaşındaki vatandaşımız dışında vefat edenler 65 yaş üstü, kronik rahatsızlıkları olan kişilerdi. 65 yaş üzerinde vaka sayımızın toplamı 48 kişiydi. Geri kalanı bu yaş aralığının altında" dedi.Koronavirüsle ilgili tedbirler sürecinde 112 aracılığı ile yaklaşık 53 bin çağrı aldıklarını belirten Vali Ayhan, bunların tamamının yerine getirildiğini ve il genelinde yaklaşık 1 milyon 300 bin civarında maske dağıtımı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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