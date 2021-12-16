Sivas Merkez Arazi Özelleştirme İhalesi

SİVAS (Habermetre) - Sivas Merkez Arazi Özelleştirme İhalesiT. C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından aşağıda belirtilen taşınmazlar, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemiyle özelleştirilecektir. 11. 01. 20221 ) Sivas/Merkez/Budaklı-Tuzlahan Köylerinde yer alan 298 adet parselin/hissenin toplamı 5. 460. 203, 68 m² (bir bütün halinde) (Parsellere/hisselere ait ayrıntılı bilgiler kurum web sitesinde yer almaktadır. ) 2 ) Sivas/Merkez/Doğanca-Hasbey-Acıpınar Köylerinde yer alan 618 adet parselin/hissenin toplamı 7. 765. 275, 00 m² (bir bütün halinde) (Parsellere/hisselere ait ayrıntılı bilgiler kurum web sitesinde yer almaktadır. )3) Sivas/Merkez/Doğanca Köyünde Demirağ Organize Sanayi Bölgesinde yer alan 27 adet parselin/hissenin toplamı 163. 901, 11 m² (bir bütün halinde) (Parsellere/hisselere ait ayrıntılı bilgiler kurum web sitesinde yer almaktadır. )Hazine ve Maliye BakanlığıÖzelleştirme İdaresi Başkanlığı

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