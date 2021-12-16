Sivas Merkez Arazi Özelleştirme İhalesi
Sivas Merkez Arazi Özelleştirme İhalesiT. C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından aşağıda belirtilen taşınmazlar, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemiyle özelleştirilecektir.
SİVAS (Habermetre) - Sivas Merkez Arazi Özelleştirme İhalesiT. C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından aşağıda belirtilen taşınmazlar, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemiyle özelleştirilecektir. 11. 01. 20221 ) Sivas/Merkez/Budaklı-Tuzlahan Köylerinde yer alan 298 adet parselin/hissenin toplamı 5. 460. 203, 68 m² (bir bütün halinde) (Parsellere/hisselere ait ayrıntılı bilgiler kurum web sitesinde yer almaktadır. ) 2 ) Sivas/Merkez/Doğanca-Hasbey-Acıpınar Köylerinde yer alan 618 adet parselin/hissenin toplamı 7. 765. 275, 00 m² (bir bütün halinde) (Parsellere/hisselere ait ayrıntılı bilgiler kurum web sitesinde yer almaktadır. )3) Sivas/Merkez/Doğanca Köyünde Demirağ Organize Sanayi Bölgesinde yer alan 27 adet parselin/hissenin toplamı 163. 901, 11 m² (bir bütün halinde) (Parsellere/hisselere ait ayrıntılı bilgiler kurum web sitesinde yer almaktadır. )Hazine ve Maliye BakanlığıÖzelleştirme İdaresi Başkanlığı
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