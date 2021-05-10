Sivas Mayıs ayında dondu, termometreler eksi 3 dereceyi gösterdi
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Sivas Mayıs ayında dondu, termometreler eksi 3 dereceyi gösterdi

İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN - Haberler | Güncel

Sivas Mayıs ayında dondu, termometreler eksi 3 dereceyi gösterdi Sivas'ta gece saatlerinde termometreler sıfırın altında 3 dereceyi gösterdi, bazı araçların tavanında kırağı oluştu Sivas'ta gece saatlerinde termometreler sıfırın altında 3 dereceyi gösterdi, bazı araçların tavanında kırağı oluştu.

Sivas Mayıs ayında dondu, termometreler eksi 3 dereceyi gösterdi

Sivas'ta gece saatlerinde termometreler sıfırın altında 3 dereceyi gösterdi, bazı araçların tavanında kırağı oluştu

SİVAS - Sivas'ta gece saatlerinde termometreler sıfırın altında 3 dereceyi gösterdi, bazı araçların tavanında kırağı oluştu.

Mayıs ayının ilk haftalarında öğle saatlerinde 30 dereceyi bulan hava sıcaklığı bugün aniden düştü. Kentte termometreler gece saatlerinde sıfırın altında 3 dereceyi gösterdi. Hava adeta buz kesti. Vatandaşlar havanın hissedilir derecede soğuduğunu söyledi. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün ve Salı günleri için hafif ve orta kuvvette zirai don uyarısında bulundu.

Sivas Mayıs ayında dondu, termometreler eksi 3 dereceyi gösterdi
Sivas Mayıs ayında dondu, termometreler eksi 3 dereceyi gösterdi
Sivas Mayıs ayında dondu, termometreler eksi 3 dereceyi gösterdi
Sivas Mayıs ayında dondu, termometreler eksi 3 dereceyi gösterdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN

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