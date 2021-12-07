Sivas Masal Evi Yeniden Hizmete Başladı

SİVAS (Habermetre) - Milli Eğitim Bakanlığı ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğinde, ortak değerlerin nesilden nesile aktarılması ve çocukların hayal güçlerinin geliştirilmesi amacıyla nisan ayında açılan, ' Sivas Masal Evi', elektrik panosunda çıkan yangından sonra yeniden çocukların hizmetine başladı.

Sivas Masal Evi'ni ziyaret eden ve çocuklarla çeşitli etkinliklere katılan Sivas Valisi Salih Ayhan, "125 bin öğrencimiz, 10 bin öğretmenimiz ve 7 bin dersliğimizle eğitimde fiziki alt yapımızı ve öğretmen ihtiyacımızı tamamlayan, 2023 Vizyon Belgesi ışığında Cumhuriyetimizin 100. yıl hedeflerine doğru emin adımlarla yürüyen bir şehiriz. " dedi.

Masal Evini Öğrencilerimizle Tekrar Buluşturuyoruz

Yangın sonucu Sivas Masal Evi'nin geçici bir süre kullanılamadığını kaydeden Vali Ayhan, "Gerekli tadilatlarını yaptık ve bugün Sivas Masal Evi'mizi öğrencilerimizle tekrar buluşturuyoruz. Çocuklarımız kaldıkları yerden öz yurtlarına yolculuğa devam edebilirler. Çocuklarımızın hayallerini tetiklemek, hayallerini zenginleştirmek ve bu toplumun değerleriyle bütünleştirmek için hep birlikte birçok projeyi daha hayata geçireceğiz" diye konuştu.

2023 Vizyon Belgesi'nin sloganı olan 'Mutlu Çocuklar, Güçlü Türkiye' hedefi ile Sivas'ta eğitimin her alanında güzel projeleri hayata geçirmek için çalıştıklarını kaydeden Vali Ayhan, "Çocuklarımızın hayal dünyasını zenginleştirmek ve geçmiş değerlerimizi de özümseterek güzel mekanlar kurarak bunları sağlamamız lazım. Burası bizim çok önemsediğimiz bir konak. Çıkan yangının izlerini silerek çocuklarımıza kazandırmak için hemen tadilatını yaptık. Burada kışın içeride yazın da bahçesinde çok güzel eğitimler vereceğiz. Yangının izlerini silip, daha da detaylandırarak bütün eksiklikleri gideren eğitim camiamıza teşekkür ediyorum. Sivas İl Özel İdaresi de şehrimizin çocukları için bütün gayretiyle çalışıyor. Bu binayı da çocuklarımıza hediye etti. Masal Evimiz tekrar hayırlı uğurlu olsun. " dedi.

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