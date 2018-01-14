Sivas Marangozlar Odasının Genel Kurulu

Sivas Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odasının olağan genel kurulu yapıldı.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden (SESOB) yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki bir düğün salonunda gerçekleştirilen genel kurulda konuşan SESOB Başkanı Beşir Köksal, oda üyelerine güzel hizmetlerde bulunmak için üç adayın başkanlığa talip olduğunu belirterek, seçimin esnaf camiasına ve üyelere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yönetim kurulu faaliyet raporunu okuyan Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Rafet Raif Aydın, 4 yılık süre içerisinde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Her zaman üyelerin hizmetinde olduğunu belirten Aydın, "Sivas Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak her sene üyelerimizin gelişmekte olan makine, malzeme ve teçhizatlarını tanıması açısından düzenlenen fuarlara katıldık. Teknolojik gelişmelerden üyelerimizin iyi bir şekilde faydalanması için gayret gösterdik." ifadelerini kullandı.

Denetim kurulu raporu, bilanço, gelir ve giderler ile yeni dönem çalışma programı okunduktan sonra üyelerin oylarına sunuldu.

Dilek ve temenniler bölümünde konuşan ve oda başkanlığına aday olduğunu açıklayan Kadir Kara ve Ramazan Dama, yapacakları çalışmalar hakkında bilgi vererek üyelerden destek istediler.

Genel kurul sonrasında mevcut başkan Raif Aydın 193 oy alarak Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odasının başkanlığına yeniden seçilirken, diğer adaylardan Ramazan Dama 171 oy, Kadir Kara ise 18 oy aldı.

Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetimi Yusuf Genç, Nami Şahin, Zeki Yıldırım, Sedat Göçer, Mustafa Daştan ve Semih Korkmazdan oluştu.

Denetim kurulunda ise Ahmet Eroğlu, Vedat Delican ve Osman Kuru yer aldı.