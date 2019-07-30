SİVAS Mantar toplarken kaybolan kadın bulundu

Mantar toplarken kaybolan kadın bulundu

Sivas'ın Suşehri ilçesinde dün ailesiyle gittiği piknikte mantar toplamak için ormanlık alana giren ve kaybolan Arife Şahin (70), bu sabah bulundu.

Suşehri ilçesine bağlı Yaygınsöğüt köyünde oturan Arife Şahin, dün ailesi ile birlikte pikniğe gitti. İddiaya göre, saat 14.00 sıralarında mantar toplamak için ormanlık alana giren Şahin, geri dönmeyince endişelenen yakınları çevrede arama yaptı. Sonuç alınamayınca jandarma ekiplerine haber verildi. Bölgede jandarma ekiplerince arama başlatıldı. Arama çalışmalarına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve köylüler de katıldı. Gece boyunca da ormanlık alanda arama çalışmaları devam etti. Arife Şahin'i arama çalışmalarına İl Jandarma Komutanlığı'na ait 'Hasır' isimli iz takip köpeği de katıldı. Şahin yapılan çalışmalar sonucu kaybolduğu yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Kirişler Yaylası'nda sabah saatlerinde bulundu. Şahin, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Suşehri Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

'TAŞ KOVUĞUNDA UYUDUM'

Ormanlık alanda kaybolduktan yaklaşık 19 saat sonra bulunan Arife Şahin, Suşehri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Burada basın mensuplarına açıklama yapan Arife Şahin, Damadımla pikniğe gittik. Ben de dolanmaya çıktım. Tansiyonum yükseldi, dengemi kaybettim. Aşağı gideceğime yukarı gitmişim. Geceyi ormanda geçirdim, taş kovuğunda uyudum. Gece korkmadım ama üşüdüm. Sabah bir kuş geldi, onun ötmesine uyandım. Irmağa doğru yürüdüm ve ırmağı geçtim. İnekler yayılıyordu, onların yanına gittim. Telefonumun sarjı bittiği için çobanlardan yardım isterim diye düşündüm. Ama çobanları bulamadım. Bir traktör yolu vardı, onu takip ettim. Bir bina gördüm ordaki çocukların telefonundan çocuklarımı aradım. Gelip beni aldılar. Ormandan hiç korkmadım dedi.

Yaşlı kadını hastanede Kaymakam Vekili Adnan Karaosmanoğlu da ziyaret etti. Karaosmanoğlu Şahin'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, doktorlardan sağlık durumu hakkında bilgi aldı

Kaynak: DHA