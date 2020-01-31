Sivas-Malatya karayolu ulaşıma kapandı
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Sivas-Malatya karayolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Sivas-Malatya karayolu ulaşıma kapandı.

31.01.2020 16:14 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:12
Sivas-Malatya karayolu ulaşıma kapandı

'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Sivas-Malatya karayolu ulaşıma kapandı.


Sivas'ta etkisini sürdüren kar yağışı ulaşımda aksamalara nende oldu. Bin 750 rakımlı geçidi ulaşıma kapandı. Geçitte tipi nedeniyle meydana gelen maddi hasarlı kazaların ardından uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri yolu trafiğe açmak için çalışmalarını sürdürüyor. - SİVAS

Kaynak: İHA
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