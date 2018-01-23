Sivas-Malatya Karayolu Ulaşıma Açıldı

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapanan Sivas- Malatya karayolu, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.



Karayolları 16. Sivas Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Sivas'ın Kangal ile Malatya'nın Hekimhan ilçeleri arasında etkili olan kar ve tipi nedeniyle, dün akşam saatlerinde ulaşıma kapanan Sivas-Malatya karayolunda araçların geçişine izin verilmeye başlandı.



Kontrollü olarak her iki yönü trafiğe açılan karayolunda, kar ve tipi zaman zaman etkisini sürdürüyor.



Trafik ekipleri, bazı bölgelerinde buzlanma ve sürgün olan karayolunda sürücülere zincir takmaları uyarısında bulunuyor.