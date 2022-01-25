Sivas-Malatya karayolu iki taraflı trafiğe kapatıldı

MALATYA (İHA) - Sivas'ta etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle Sivas- Malatya karayolu iki taraflı olarak araç trafiğine kapatıldı.

Sivas Valisi Salih Ayhan sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda, Sivas-Malatya karayolu üzerinde bulunan Yağdonduran Geçidi'nin risk oluşturabileceğinden dolayı yolun iki taraflı olarak trafiğe kapatıldığını belirtti. - SİVAS

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