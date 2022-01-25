Sivas-Malatya kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Sivas-Malatya kara yolunda, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
MALATYA (AA) - Sivas- Malatya kara yolunda, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Sivas Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Sivas-Malatya kara yolu üzerinde bulunan Yağdonduran Geçidi risk oluşturabileceğinden yol iki taraflı araç geçişine kapatılmıştır. Güzergahı kullanacak sürücülerin dikkatine." ifadelerine yer verildi.
AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri