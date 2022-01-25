Sivas-Malatya kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı - Haberler
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Sivas-Malatya kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Sivas-Malatya kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Sivas-Malatya kara yolunda, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

MALATYA (AA) - Sivas- Malatya kara yolunda, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Sivas Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Sivas-Malatya kara yolu üzerinde bulunan Yağdonduran Geçidi risk oluşturabileceğinden yol iki taraflı araç geçişine kapatılmıştır. Güzergahı kullanacak sürücülerin dikkatine." ifadelerine yer verildi.

AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri

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