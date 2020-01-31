Sivas-Malatya kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı
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Sivas-Malatya kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı

Malatya-Sivas kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

31.01.2020 18:16 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:32
Sivas-Malatya kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı

Malatya-Sivas kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Kentte öğle saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar oldu.

Yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla Malatya-Sivas kara yolu çift yönlü trafiğe kapandı.

Sivas'tan Malatya istikametine gelen araçlar Kangal ilçesi girişinde, Malatya'dan Sivas'a seyreden araçlar ise Hekimhan'da trafik polislerince bekletiliyor.

Karayolları ekipleri Sivas-Malatya yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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