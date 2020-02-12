Sivas-Malatya kara yolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı
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Sivas-Malatya kara yolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Malatya-Sivas kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

12.02.2020 19:40 | Son Güncelleme: 12.02.2020 19:40
Sivas-Malatya kara yolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Malatya-Sivas kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Kentte öğle saatlerinde başlayan kar, trafikte aksamalara neden oluyor.

Yoğun kar ve tipi dolayısıyla Malatya-Sivas kara yolu çift yönlü trafiğe kapandı.

Sivas'tan Malatya istikametine gelen araçlar Kangal ilçesi girişinde, Malatya'dan Sivas'a seyreden araçlar ise Hekimhan'da trafik polislerince bekletiliyor.

Karayolları ekipleri, yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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