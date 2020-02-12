Sivas-Malatya kara yolu ulaşıma açıldı
Kar yağışı ve tipi nedeniyle tedbir amaçlı ulaşıma kapatılan Sivas-Malatya kara yolu, kontrollü olarak açıldı.
Kar yağışı ve tipi nedeniyle tedbir amaçlı ulaşıma kapatılan Sivas-Malatya kara yolu, kontrollü olarak açıldı.
Yağdonduran mevkisinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan Sivas-Malatya kara yolunda zincir takan araçların geçişine izin verilmeye başlandı.
Ulaş ve Kangal'da bekletilen çok sayıda yolcu otobüsü, tır ve otomobilin kontrollü olarak güzergaha geçişine izin veriliyor.