Sivas-Malatya kara yolu ulaşıma açıldı
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Sivas-Malatya kara yolu ulaşıma açıldı

Kar yağışı ve tipi nedeniyle tedbir amaçlı ulaşıma kapatılan Sivas-Malatya kara yolu, kontrollü olarak açıldı.

12.02.2020 23:16 | Son Güncelleme: 12.02.2020 23:16
Sivas-Malatya kara yolu ulaşıma açıldı

Kar yağışı ve tipi nedeniyle tedbir amaçlı ulaşıma kapatılan Sivas-Malatya kara yolu, kontrollü olarak açıldı.


Yağdonduran mevkisinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan Sivas-Malatya kara yolunda zincir takan araçların geçişine izin verilmeye başlandı.


Ulaş ve Kangal'da bekletilen çok sayıda yolcu otobüsü, tır ve otomobilin kontrollü olarak güzergaha geçişine izin veriliyor.

Kaynak: AA
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