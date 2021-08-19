Sivas maçı ne zaman? Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor - Kopenhag maçı ne zaman? İşte Sivasspor - Kopenhag maçı 11'leri!

Sivas maçı kaçta? Temsilcimiz Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi mücadelesi Kopenhag maçıyla devam ediyor. UEFA Konferans Ligi Playoff turunda Sivasspor Avrupa Konferans Ligi gruplarına katılabilmek için Danimarka'nın güçlü ekiplerinden Kopenhag ile maça çıkıyor. Peki, Sivas maçı ne zaman? Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor - Kopenhag maçı ne zaman? İşte Sivasspor - Kopenhag maçı 11'leri!

2020-2021 sezonunu 5. sırada tamamlayan ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadele hakkı kazanan temsilcimiz Sivasspor, Kopenhag ile zorlu bir mücadeleye çıkıyor. Sivasspor'un maçıyla ilgili vatandaşlar internette en çok "Sivas maçı ne zaman? Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor - Kopenhag maçı ne zaman? Sivasspor - Kopenhag maçı 11'leri!" gibi soruları araştırmakta. İşte detaylar... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor - Kopenhag maçı bu akşam TSİ 21.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak, maçı Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan hakem Mykola Balakin yönetecek.

SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor ile Kopenhag arasındaki zorlu mücadele TRT SPOR'dan canlı ve şifresiz olarak 21.00'den itibaren izlenebilecek. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.



SİVASSPOR - KOPENHAG 11'LER!

Sivasspor: Ali, Koray, Caner, Uğur, Ahmet Oğuz, Cofie, Azubuike, Hakan, Gradel, Kayode, James. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Kopenhag: Grabara, Boilesen, Khocholava, Diks, Kristiansen, Zeca, Falk, Stage, Daramy, Pep Biel, Wind.