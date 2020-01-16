Sivas lüks araçtaki 70 bin liralık 3 pırlanta yüzük çalındı
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Sivas lüks araçtaki 70 bin liralık 3 pırlanta yüzük çalındı

Lüks araçtaki 70 bin liralık 3 pırlanta yüzük çalındıSİVAS'ta, lüks bir cipin içindeki 70 bin lira değerinde 3 pırlanta yüzük çalındı.

16.01.2020 15:30 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:33
Sivas lüks araçtaki 70 bin liralık 3 pırlanta yüzük çalındı

Lüks araçtaki 70 bin liralık 3 pırlanta yüzük çalındı

SİVAS'ta, lüks bir cipin içindeki 70 bin lira değerinde 3 pırlanta yüzük çalındı. ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Gültepe Mahallesi Galericiler Sitesinde meydana geldi. İddiaya göre A.K. sitede park halindeki 58 BM 886 plakalı halindeki cipinin içinde bulunan 70 bin lira değerindeki 3 pırlanta yüzüğün kaybolduğunu fark etti. Bir süre aracın içinde yüzükleri arayan A.K., bulamayınca polis ekiplerine verdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olay yerine geldi. Ayrıca olay yeri inceleme ekipleri de araç üzerinde parmak izi çalışması yaptı. Polis, hırsızlığı gerçekleştiren kişi ya da kişileri belirlemek için harekete geçti.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Sivas lüks araçtaki 70 bin liralık 3 pırlanta yüzük çalındı
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