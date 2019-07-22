SİVAS LEYLEK İLE ÇİFTÇİNİN TARLA MESAİSİ

Sivas'ın Gölova ilçesinde tarlasında traktör ile hasat yapan çiftinin peşinde dolaşarak karnını doyuran leylek ilgi çekti.

İlçeye bağlı Dikköy'de yaşayan Şükrü Keleş (58), buğday ektiği tarlasında hasat yaptı. Traktörü ile biçtiği buğday saplarını toplayan Keleş'e, köy yakınlarında yuvası bulunan leyleğin de eşlik etmesi dikkat çekti. Traktörün buğday saplarını sürükleyerek topladığı yerleri takip eden leylek, ortaya çıkan çekirge ve böcekleri yiyerek karnını doyurdu. Çiftçi ile leyleğin birbirini rahatsız etmeden kendi işlerine devam etmesi çevreden geçenlerin ilgisini çekti.

Buğday hasadı yaptığını ifade eden Şükrü Keleş, Leylek de bana tarlada eşlik ediyor. Ben buraya geldiğim zaman o da kısa bir süre sonra peşimden buraya geldi. Şimdi tarlada beni takip ediyor. Ben biçtiğim buğdayları toplarken, o da altından çıkan çekirgeleri topluyor. Tarlada olması, bana eşlik etmesi benim için de şenlik. En azından canım sıkılmadan çalışıyorum dedi.

Bir süre Keleş'i takip eden leylek, çevredekilerin yaklaşmaya çalıştığını fark edince uçarak yuvasının yolunu tuttu.

Kaynak: DHA