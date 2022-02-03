Sivas'la Kayseri'de kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor
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Sivas'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 143 köy yolu ulaşıma kapandı.
KAYSERİ (AA) - Sivas'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 143 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 143 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Ekipler kapalı yolların açılması için 93 araç ve 136 personelle çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan kar yağışı sonrası yüzeyi tamamen buzla kaplanan Zara Tödürge gölü ise görsel şölen sunuyor.
Kayseri
Erciyes Dağı'nda dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle Kayseri-Develi kara yolu ulaşıma kapatıldı.
Trafik ekipleri, Melikgazi ilçesi Hisarcık Mahallesi Taşmekan mevkisinden sonra araçların geçişine izin vermiyor.
Kayseri ile Develi arasındaki ulaşım, Kayseri-Adana kara yolundan sağlanıyor.