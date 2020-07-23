SİVAS Kurban Bayramı'nın favorisi tescilli 'Sivas bıçağı'
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SİVAS Kurban Bayramı'nın favorisi tescilli 'Sivas bıçağı'

Kurban Bayramı'nın favorisi tescilli 'Sivas bıçağı'SİVAS'ta, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi geleneksel yöntemlerle 76 farklı işlemden geçirilerek üretilen tescilli Sivas bıçağı yoğun talep görüyor.

23.07.2020 10:30 | Son Güncelleme: 23.07.2020 10:46

Kurban Bayramı'nın favorisi tescilli 'Sivas bıçağı'

SİVAS'ta, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi geleneksel yöntemlerle 76 farklı işlemden geçirilerek üretilen tescilli Sivas bıçağı yoğun talep görüyor. 37 yıldır eski sanayi sitesinde Sivas bıçağı üreten İsmail Gölebatmaz (48) bayram öncesinde müşterilerinin siparişlerini yetiştirmeye çalışıyor.

Coğrafi işaretli Sivas bıçağına Kurban Bayramı öncesi talep arttı. Türkiye'nin önemli bıçak üretim merkezlerinden Sivas'ta Demircilerardı Mahallesi'ndeki eski sanayi sitesinde baba mesleğini sürdüren İsmail Gölebatmaz, gelişen teknolojiye ve seri üretimlere karşı el işçiliği ile bıçak üretmeye devam ediyor. 76 ayrı işlemden geçirerek üretilen bıçaklar Kurban Bayramı öncesi yurt içi ve yurt dışından yoğun talep görüyor. Bıçak ustaları bayram öncesi artan siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.

'SİVAS BIÇAĞININ ÜSTÜNDE USTANIN DA ADI YAZAR'

Bayram öncesi tescilli Sivas bıçağının yoğun talep gördüğünü ifade eden Gölebatmaz, "Bayram öncesi bıçaklarımız yoğun ilgi görüyor. Daha önceden de Sivas bıçağı tanınıyor ve biliniyordu ama kendimiz tanıtmaya çalışıyorduk. Tescilimizi aldıktan sonra daha iyi oldu. Bıçak alırken müşterilerimiz Sivas bıçağı diye alıyor ama pazarlarda bıçak satanlar var. Bıçaklar dışarıdan geliyor ve üzerinde Sivas yazıyor ama Sivas bıçağının üzerinde Sivas ve yapan ustanın ismi yazar, bu da baskı yazıdır. Bizim bıçaklarımız biraz insanlara pahalı geliyor. Maliyetli olduğu için toptan satamıyoruz. Sivas bıçağını diğer bıçaklardan ayıran en önemli özelliği el yapımı olmasıdır. Baskı ve pres yoktur. El ile keseriz. Tüm işçiliği el ile yaparız. Bıçaklar tek tek çıkar. Haftada en fazla 100 bıçak yapabiliriz. Kurban bayramı yoğunluğumuz şu anda çok iyi durumda, koronavirüs işlerimizi etkilemedi" dedi.

'BIÇAKLARIN AĞZI KESKİN OLMALI'

Kurban keserken Sivas bıçağı kullanılması tavsiyesinde bulunan Gölebatmaz, keskin olmasına da özen gösterilmesi ve kesen kişinin eline tam oturan bir kabzaya sahip olması gerektiğini ifade etti. Hayvana eziyet etmemek için bıçakların iyi bilenmesinin önemli olduğuna değinen Gölebatmaz, "Bıçakların ağzı çok keskin olmalı. Bıçakları biletmek isteyenler işi bilene götürsünler. Sokak aralarında yapılan bilemelerde bıçaklara zarar veriyorlar. Bıçakları işi bilene getirsinler, ağızları tam açılsın ki hayvana eziyet verilmesin. Kesen de hayvanı rahat kesecek. Hayvanın canı yanmayacak" diye konuştu.

SİVAS Kurban Bayramı'nın favorisi tescilli 'Sivas bıçağı'

Kaynak: DHA

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