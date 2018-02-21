Sivas Kullanılmayan Yazı Tahtalarını Tabloya Dönüştürdüler

Kullanılmayan yazı tahtalarını tabloya dönüştürdüler

Sivas'ta, ilk ve ortaokul öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle kullanılmayan yazı tahtalarını resim tablosuna dönüştürdü.

Sivas Kazım Karabekir Paşa İlk ve Ortaokulu öğrencileri, Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisi etkinlikleri kapsamında, kullanmadıkları yazı tahtalarını değerlendirmek için proje geliştirdi. Okulun görsel sanatlar öğretmeni Alpay Türker ile teknoloji ve tasarım öğretmeni Dursun Darendelioğlu öncülüğünde yapılan çalışmayla yazı tahtalarına ünlü kişilerin yağlı boya portreleri yapıldı. Resimler arasında, 15 Temmuz kahramanlarından şehit Ömer Halisdemir'in tablosu da yer aldı. Ayrıca Mevlana, Yunus Emre ve Mehmet Akif Ersoy'un portreleri de yapıldı. Hazırlanan 9 tablo, Ömer Halisdemir'in doğum gününde, okulda oluşturulan '15 Temmuz Milli İrade Demokrasi Şehitleri ve Şehit Ömer Halisdemir Vefa Koridoru'nda sergilenmeye başlandı. Okul müdürü Yusuf Yıldırım, "Bu çalışmalar, öğrencilerimizde 15 Temmuz bilinci oluşturulması açısından son derece önemliydi ve gerçekleştirdik. Okulumuzda kullanılmayan kara tahtaları kullanan öğrencilerimiz, öğretmenlerimizin öncülüğünde önemli şahsiyetlerimizin resimlerini işledi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. Sergiyi gezen Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın ise gösterilen hassasiyet dolayısıyla projede emeği geçen herkese teşekkür etti.