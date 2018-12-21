Sivas Küçük Siraç, Vücudundaki Yanıklar Yüzünden Okula Gitmiyor

Sivas'ta 10 ay önce üzerine sıçrayan benzinin alev alması sonucu yüzü, boynu ve vücudunun çeşitli yerleri yanan Siraç Uluhan (6), oluşan lekeler yüzünden zor günler geçiriyor. Vücudundaki izlerin kaybolması için estetik tedavi görmesi gereken Siraç'ın ailesi maddi imkansızlık nedeniyle bunu gerçekleştiremedi. İçine kapanan küçük Siraç, bu yıl kayıt olduğu okula da gitmiyor.

Sivas'ta kent merkezinde müstakil bir evde yaşayan işsiz Tuncay-Kader Uluhan çiftinin 4 çocuğundan biri olan Siraç Uluhan, Ocak ayında annesi ile birlikte anneannesi Gürcü Demirtaş'ın yanına Nevşehir'in Ürgüp ilçesine gitti. Küçük Siraç bahçedeki odunlukta bulunan içi benzin dolu bidon ile oynamaya başladı. Daha sonra eve giderek mutfaktan çakmak alan Siraç yeniden bidonla oynarken çakmağı ateşledi. Üzerine sıçrayan benzinin alev alması sonucu küçük Siraç'ın vücudunda ciddi yanıklar oluştu. Nevşehir Devlet Hastanesinde yapılan tedavinin ardından aile Sivas'a döndü. Burada Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Servisi'nde tedavi gördü. Ancak küçük çocuğun boyun, yüz ve vücudunun çeşitli bölgelerinde derin yanız izleri kaldı. Daha önce anaokulunda eğitim gören ve bu yıl Vali Lütfi Fikret Tuncel İlkokuluna kaydı yapılan Siraç, vücudundaki yanıklar nedeni ile okula gitmiyor. Psikolojik tedavi de gören Siraç'ın boynu ve yüzündeki izlerin kaybolması için destek tedavisi görmesi gerekiyor. Aile, Sivas Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan nakdi ve Hayat Ağacı Derneği'nden ise gıda yardımı alıyor. Ayağında platin bulunan baba Tuncay Uluhan ise engelli maaşı alıyor. Maddi imkanı yetersiz olan aile, Siraç'ın tedavisi için destek arıyor.

'SABAHLARA KADAR KAŞINIYOR'

Anne Kader Uluhan, Siraç'ın yandığı sırada yanında olduğunu belirterek, Annem rahatsızlanmıştı. Sivas'tan çıkıp Ürgüp'e gittik. Orada çocuğum odunlukta benzin bidonuyla oynamış. Bir baktım çocuğum yanarak üzerime doğru geliyordu. Ben de o an telaşlanarak çocuğum yanmasın diye üzerindeki kazağı çıkardım. Ondan sonra çocuğumu orada Nevşehir'e bir hastaneye götürdük. Doktorlar orada ilgilendiler. Bakımını yaptılar. Orada yanık ünitesi olmadığı için bizi başka bir yere sevk ettiler. Biz de yabancı olduğumu için kalacak yerimiz olmadığı için çocuğumuzu alıp Sivas'a getirdik. 2 ay yatarak tedavi gördü. En son bu kadar düzeldi. Şu anda çocuğumuza psikiyatri bakıyor. Bir de plastik cerrahide çocuğum tedavi görüyor. Çocuğum sabahlara kadar kaşınıyor. Bu çocuk yanıklar yüzünden okula da gitmek istemiyor. 'Arkadaşlarım bana bakarlar, hor görürler' diyor. Bizim elimizden bir şey gelmiyor. Gücümüz bu kadar yetiyor. Çaba gösteriyoruz ama olmuyor dedi.

Çocuğunu böyle görünce çok üzüldüklerini dile getiren anne Uluhan, İçerim adeta yanıyormuş gibi geliyor. Çocuğum sabahlara kadar uyku uyumuyor. Yolda karşıdan karşıya geçerken sağa sola bakamıyor. Çocuğum da, biz de bu durumdan rahatsız oluyoruz. Allah razı olsun Valilik, Hayat Ağacı Derneği yardım ediyor. Desteğimiz var ama durumumuz iyi değil. Büyük şehirlerde daha iyi bir tedavi imkanı varmış. Bizim de gücümüz yetmiyor. Çocuğum okula gitmek istiyor ama bu durum yüzünden gidemiyor. Eğitiminden geri kalıyor diye konuştu.

'ARKADAŞLARINDAN UTANIYOR'

Ayağında platin olduğu için iş bulamadığını söyleyen Baba Tuncay Uluhan ise Doktorlar 'başka illerde tedavisi var' dediler. İmkanlarım el vermediği için gidemedim. Siraç, yaralarından dolayı okula gidemiyor. Arkadaşlarından utanıyor. Ben devamlı götürüyorum. İçeriye girmiyor. Arkadaşları ona bakacak diye gitmiyor dedi.

Küçük Siraç ise sağlığına kavuşup okuluna devam etmek istediğini ifade etti.

Kaynak: DHA