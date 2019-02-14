Sivas Köydeki Ahır Yangınında 4 Büyükbaş Telef Oldu

Köydeki ahır yangınında 4 büyükbaş telef oldu

SİVAS'ta çiftçi İbrahim Yıldırım'a ait samanlıkta çıkan ve ahıra sıçrayan yangında 4 büyükbaş telef oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Söğütçük köyünde meydana geldi. Çiftçilik yapan İbrahim Yıldırım'a ait samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın samanlığın yan tarafındaki ahıra sıçradı. Alevleri gören köylüler yangını söndüremeyince durumu itfaiyeye bildirdi. Sivas Belediyesine ait itfaiye ekipleri köye giderek yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangın sonrası kullanılmaz duruma gelen ahırdaki 4 büyükbaş hayvan telef oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA