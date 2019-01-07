Sivas Köyde Mahsur Kalan Hasta, Yollar Açılarak Hastaneye Yetiştirildi

Köyde mahsur kalan hasta, yollar açılarak hastaneye yetiştirildi

Sivas'ta kar yağışı nedeni ile yolları kapanan köyde rahatsızlanan Mehmet Yıldız (65), Özel İdare ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye yetiştirildi.

Sivas Merkeze yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan Şahbey köyünde sabah saatlerinde rahatsızlanan Mehmet Yıldız'ın yakınları 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbarın ardından hastayı almak için yola koyulan sağlık ekipleri, köy yolu kapalı olduğundan dolayı ilerleyemedi. Bunun üzerine Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü karla mücadele ekiplerinden yardım istendi. Harekete geçen ekipler, yer yer kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu yolu iş makineleri yardımıyla açarak Şahbey köyüne ulaştı. Sağlık ekipleri yaşlılığa bağlı karın ağrısı, yüksek tansiyon ve diyabet sorunları bulunan Yıldız'a ilk müdahaleyi köyde yaptı. Daha sonra ambulansla kaldırıldığı Numune Hastanesinde tedaviye alındı. Yıldız'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hasta yakınları, olaya hızlı bir şekilde müdahale eden sağlık ekipleri ile Sivas İl Özel İdaresi çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: DHA