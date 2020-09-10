SİVAS Koronavirüsü yenen yaşlı kadın alkışlarla taburcu oldu
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SİVAS Koronavirüsü yenen yaşlı kadın alkışlarla taburcu oldu

Koronavirüsü yenen yaşlı kadın alkışlarla taburcu olduSİVAS'ın Hafik ilçesine bağlı Pusat köyünde koronavirüse yakalanan Seher Güneş (70) tedavisinin ardından sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

10.09.2020 15:29 | Son Güncelleme: 10.09.2020 15:36

Koronavirüsü yenen yaşlı kadın alkışlarla taburcu oldu

SİVAS'ın Hafik ilçesine bağlı Pusat köyünde koronavirüse yakalanan Seher Güneş (70) tedavisinin ardından sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

Köyde yaşayan Seher Güneş'in, öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle başvurduğu Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'nde (ÇAGEM) yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastanede tedaviye alınan Güneş, 5 gün sonunda virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Yaşlı kadın tedavi sürecinde görev alan sağlık ekiplerine teşekkür ederek alkışlarla taburcu oldu. Hastalığı sürecinden canının en çok salam istediğini söyleyen Güneş, "Sağlık ekipleri gidip aldı. O beni cana getirdi. Allah sağlık ekiplerimizi kötü hastalıklardan korusun. Başımızdan eksik etmesin" dedi.

SİVAS Koronavirüsü yenen yaşlı kadın alkışlarla taburcu oldu

Kaynak: DHA

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