Sivas Kongresi'nin 100. Yılında 100 Milyon Fidan Dikme Hedefi

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Kongresi'nin 100. yılında 100 milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedeflediklerini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Sivas Kongresi'nin 100. Yılında 100 Milyon Fidan" hedefi kapsamında Vali Ayhan ve ailesi, 100 adet fidan dikti.

Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı içerisinde bulunan alanda Ayhan, eşi Zeynep Akkiraz Ayhan ve çocukları, askerlerin yardımıyla fidanları dikerek can suyunu verdi.

Sivas'ta her ailenin fidan dikmesi gerektiğini belirten Ayhan, "Gelecek kuşaklara yeşil Sivas'ı hep birlikte miras bırakacağız. Doğa, Allah'ın insanlara verdiği en büyük nimettir. Bu nimeti en güzel şekilde kullanmamız ve bizden sonraki nesillere en güzel şekilde aktarmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Sivas Kongresi'nin 100. yıl ruhunu çocuklara hissettirmek gerektiğini vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"Bu ruhla kültürden sanata, spordan gençliğe kadar birçok alanda hizmet ederek milletin geleceğine dair güzel miraslar bırakmalıyız. Bu manada Valiliğimiz öncülüğünde Orman İşletme Müdürlüğümüzle birlikte '100. Yılda 100 Milyon Fidan' kampanyası başlattık. Kamu kurumlarımız başta olmak üzere herkes yoğun bir şekilde çalışıyor. Ayhan ailesi olarak anlamlı ve özel bir etkinlikle 100 adet çam fidanı diktik. Bu ağaçlarımız büyüyecek ve buradan gelip geçtikçe bakacağız. Kamu kurumlarımızla, okullarımızla ve bütün imkanlarımızla seferber olarak 100 milyon fidan hedefini inşallah tutturacağız. Hayırlı ve bereketli olsun."

Kaynak: AA