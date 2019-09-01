01.09.2019 17:56

Sivas Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla 4 Eylül'de düzenlenecek etkinliklere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile Buruciye Medresesi'nde düzenlediği basın toplantısında program hakkında bilgi verdi.

Ayhan, Sivas'ın yoğun bir hareketlilik yaşadığını, bereketli bir yıl olduğunu söyledi.

100. yılı çok güzel şekilde kutladıklarını dile getiren Ayhan, şunları kaydetti:

"Anmalar yapıyoruz ve gelecek nesillere güzel notlar bırakıyoruz. Öncelikle emek veren herkese teşekkür ediyorum. Kongremizin 100'üncü yılını 4 Eylül günü daha üst seviyede, daha yüksek bir heyecanla inşallah kutlayacağız. Cumhurbaşkanımızın ilimize teşrifleri, bu heyecanımıza ortak olması heyecanımızın zirveye ulaşması açısından çok anlamlı. Öncelikle Cumhurbaşkanımıza Sivaslıların sesini duyarak kongre heyecanımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı 4 Eylül Sivas Kongresi'nin tören programlarının saat 13.30'da başlayacağını aktaran Ayhan, şöyle devam etti:

"4 Eylül günü çelenk sunmanın ardından Kongre Binası ziyareti, konuşmalar olacak. 100'üncü yılın anısına son 15 yılda Sivas'ta 100 milyon fidan dikildi ve Cumhurbaşkanımız 100 milyon birinci fidanı Sivas'ın ortasına dikerek bir sosyal mesaj verecek. Cumhurbaşkanımız Erdoğan daha sonra Ekonomi Forumu'na katılacak. Ekonominin kalbi 3-4 Eylül'de Sivas'ta atacak. Alanında uzman olan kişiler Sivas, Orta Anadolu, ülke ve dünya ekonomisine ilişkin önemli bilgiler verecek. Ardından Cumhurbaşkanımızın vakti müsait olduğu takdirde katılım gerçekleştikten sonra üniversitemizde bir yemek programı olacak. Ardından Cumhurbaşkanımızı uğurlayacağız. Buradan kamuoyuna şunu duyurmak istiyorum. Cumhurbaşkanımız kongremizin 100'üncü yılı münasebetiyle Sivas'a geliyor. Tüm halkımızı programa davet ediyoruz. Tüm halkımız coşkuyla Cumhurbaşkanımızı geçmişte olduğu gibi yine bağrına basacak. Kongre heyecanımızı hep beraber yaşayacağız ve çok güzel bir şekilde Cumhurbaşkanımızı uğurlayacağız. Cumhurbaşkanımız her gelişinde güzel müjdeler vermektedir. İnşallah Cumhurbaşkanımız yine güzel müjdeler verecek."

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise "Cumhurbaşkanımız çarşamba günü kongremizi, şehrimizi onurlandıracak. 4 Eylül günü tüm hemşehrilerimizi programlara davet ediyoruz. Sivaslılara kolaylık olsun diye de o gün toplu taşıma mahallelerden ücretsiz olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA