Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Sivas Kongresi'nin 100. yılında 6 büyük organizasyon düzenleyeceklerini belirtti.

TSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Eken, nisan ayı olağan meclis toplantısında, Sivas genelinde 111 etkinlikle kutlanacak Sivas Kongresi'nin büyük bir önemi olduğunu ve iş dünyası olarak, büyük organizasyonlara imza atacaklarını belirtti.

Oda olarak 100. yıl kapsamında 4 Mayıs'ta Anadolu Ateşi'ni Sivas'a getireceklerini aktaran Eken, şunları kaydetti:

"Stadyum yanında bulunan Taha Akgül Spor Salonu'nda tüm halkımıza açık olarak bu gösteriyi gerçekleştireceğiz. Ayrıca, Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında tüm sponsorluğunu Sivas Doğa Koleji'nin yaptığı ünlü sanatçı Kutsi'nin katılımıyla halk konseri düzenleyeceğiz. Yine 100. yıl etkinlikleri kapsamında İstanbul Sivaslı Sanayici ve İşadamları Grubu Derneği ve odamız işbirliğiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ünlü sanatçı Bülent Serttaş halk konseri düzenleyeceğiz. Şimdiden bu güzel etkinliklere büyük katkı sağlayan Sivas Doğa Koleji'ne ve Sivaslı Sanayici ve İşadamları Grubu Derneği Başkanımız Hüsnü Eken'e verdiği destekten dolayı teşekkür ediyor, etkinliklerimize tüm halkımızı davet ediyoruz."

Eken, sosyal etkinliklerin dışında iş dünyasının önemli isimlerini de Sivas'ta ağırlayacaklarını belirtti.

TOBB ve TİM ile büyük bir organizasyon düzenleyeceklerini anlatan Eken, şöyle devam etti:

"4 Eylül'de TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla Ticaret ve Sanayi Odamızda Ödül Töreni düzenleyeceğiz. Ayrıca Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin katılımıyla ihracatçı firmalarımız için ödül töreni düzenleyeceğiz. Yine TİM Başkanı İsmail Gülle'nin öncülüğünde 4-7 Eylül tarihleri arasında 100 ülkenin Büyükelçisini Sivas'ta konuk edeceğiz. Bu tarihi günde bizleri yalnız bırakmayarak, etkinliklerimize katılacak olan TOBB Başkanımız Hisarcıklıoğlu'na ve TİM Başkanımız Gülle'ye iş dünyası adına teşekkürlerimizi sunuyorum."

Kaynak: AA