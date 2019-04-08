Akıncılar ilçesinde, Sivas Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla hatıra ormanı oluşturuldu.



Kaymakam Tayfun Deli ve kurum amirlerinin de katıldığı etkinlikte, Türk Telekom Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde ıhlamur ve sedir fidanları toprakla buluşturuldu.

Kaymakam Deli, burada yaptığı açıklamada, daha temiz ve yaşanılabilir bir dünya için insanların ve ormanların çok önemli olduğunu ifade etti.

Eski Türk toplumlarında doğan her çocuk için bir fidan dikildiğini anımsatan Deli, "Peygamber Efendimiz de 'Yarın kıyamet kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz' diye buyurarak ağacın önemini bizlere öğütlemiştir." dedi.

Sivas Kongresi'nin 100. yılında bin 919 fidan dikmek için yola çıktıklarını anlatan Deli, "Temelleri Sivas'ta atılan 100 yıllık çınar olan devletimizin ilelebet payidar olmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA