Sivas Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla futbol turnuvası düzenlendi.

Kentteki bir halı sahada Sivas Barosu tarafından düzenlenen turnuvaya, Sivas Adliyesi'nde görev yapan hakim, savcı, avukat ve adliye çalışanlarından oluşan 11 takım katıldı.

Turnuvanın ilk maçında başlama vuruşunu Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş birlikte yaptı.

Açılışta konuşan Sivas Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya, Sivas Barosu tarafından, "Sivas Kongresi'nin 100. Yılı Anısına" düzenlenen futbol turnuvasına hakimler ve adliye çalışanları olarak katılım sağladıklarını söyledi.

Turnuvayı düzenleyenlere teşekkür eden Çetinkaya, "Adliye içerisinde birlik ve beraberliğin sağlanması, barışçıl bir çalışma ortamının kurulması ve birbirimizi daha yakından tanımak adına böyle bir organizasyonu yapan baro başkanımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah güzel bir organizasyon olur. Halı saha futbol maçı olunca Türkiye'de herkesin iddiası var. Biz de centilmenlik içerisinde iyi bir karşılaşma olmasını istiyoruz." dedi.

Sivas Baro Başkanı Hacı Yılmaz Demir ise Milli Mücadele'nin temel taşlarından Sivas Kongresi'nin 100. yılında böyle bir organizasyon düzenlemekten mutlu olduklarını ifade etti.

Turnuvaya katılan takımlara teşekkür eden Demir, "Kurum olarak 100. yıl etkinlikleri kapsamında baromuz, adliye ve yargı mensuplarının bir araya gelmesi, hem de kültürel etkinlik kapsamında böyle bir turnuva düzenledik. Turnuvamızda hakim, savcı ve yardımcı personel olarak hep beraberiz. Burada esas olan bir araya gelmek." şeklinde konuştu.

Turnuvanın açılış maçına Sivasspor yöneticileri Mehmet Oflaz, Faruk Taşseten ve Mehmet Ali Topal da katıldı.

Kaynak: AA