Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törenlerde ne dedi?

04.09.2019 17:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinliklerine katılmak için gittiği kentte, 'Sivas'taki kararlığın kaybedilmediğini' söyledi. CHP Parti Meclisi'ni Sivas'ta toplayan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise "Bizim eksenimiz bağımsızlıktır, kalkınmaktır, büyümektir, bizim eksenimiz, özgürlüktür, cumhuriyettir, devrimciliktir." dedi.



Sivas'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çelenk sunma programının ardından kongrenin yapıldığı Atatürk Kongre Müzesi'ne geçti. Erdoğan, kongrenin yapıldığı tarihi salondaki sıraya oturarak, tiyatro oyuncuları tarafından Sivas Kongresi'nin temsili olarak canlandırılmasını izledi. Euronews.com'da Görüntüle