Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü

04.09.2019 16:40

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ramazan Bayramı'na kadar yüksek hızlı trenimizi (YHT) inşallah Sivas'ımıza vardıracağız." dedi.

Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü kutlama programına katılarak vatandaşlara hitap etti.

Sivas Kongresi vesilesiyle üzerinde tekrar tekrar durulması gereken meselenin manda tartışmaları olduğunu belirten Erdoğan, kongrede delegelerin bir kısmının eldeki mevcut imkanlar, silah ve cephaneyle Kurtuluş Savaşı vermenin güç olacağını düşünerek Amerikan mandasına girmenin en mantıklı yol olacağını dile getirdiklerini anımsattı.

Erdoğan, Sivas Kongresi devam ederken Ermeni meselesi üzerinde incelemeler yapmak üzere Anadolu'da bulunan bir Amerikalı generalin de beraberindekilerle Sivas'a geldiğini anlattı.

Amerikalı subayın manda fikrine destek olmak için Sivas'ta kulis yaptığını aktaran Erdoğan, "Yapılan uzun tartışmaların sonunda 'Ya istiklal, ya ölüm' kararı alınarak manda fikri bir daha açılmamak üzere tarihe gömülür." ifadelerini kullandı.

"İmameleri kopartmayacağız, tespihi dağıtmayacağız"

Buna rağmen Amerikalı generalin Türklerin işgaller karşısında paramparça olduğunda bir araya gelmelerinin ve Kurtuluş Savaşı yapmalarının mümkün olmadığında ısrar ettiğini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu görüşme esnasında Harbord'un ısrarlı tutumu Mustafa Kemal'i öyle sinirlendirmiştir ki elindeki tespihin ipi kopar ve taneleri dağılır. Yerden tespih tanelerini alan ve bunları ipe dizen Gazi Paşa, 'Görüyorsunuz değil mi General. Tespih dağıldı fakat onu bir araya getirecek olan sizler değilsiniz, bu millettir' diyerek konuyu kapatır. Onun için tespihin imamesi çok önemli, o imame koptuğu zaman o tespih dağılır. Onun için imameleri kopartmayacağız, tespihi dağıtmayacağız ki bu millet bir olsun, iri olsun, diri olsun, kardeş olsun ve hep birlikte Türkiye olsun."

Türkiye'nin manda tartışmalarını Sivas'ta kapattığını ancak bazı zihinlerde ve gönüllerde bu özlemin hep devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hatta bugün de ülkemizde bir kesimin kendi milletinin istiklali ve istikbali davası yerine başka davaların sözcülüğüne soyunduğunu da üzüntüyle görüyoruz. Kardeşlerim, siyaset başkadır politik çıkar başkadır, ülkenin ve milletin ali menfaatleri başkadır. Bunları birbirine karıştırdığınızda kendinizi rengini şehitlerimizin kanlarından alan bayrağımız yerine başka paçavralar altında bulabilirsiniz. Kendi medeniyetinize ve tarihinize yabancılaştığınızda İstiklal Marşı'mızda 'şehadetleri dinin temeli' olarak ifade edilen ezanımızdan rahatsız olabilirsiniz. Hatta kendinizi doğrudan milletimizin iradesine kasteden darbecilerle aynı çizgiye gelmiş olarak dahi görebilirsiniz.

Kardeşlerim; Misakımilli'nin ne olduğunu bilmeyen, şimdi bizim güneyimizde 910 kilometre Suriye sınırımız var değil mi? Orası neydi? İşte orası bir zamanlar Misakımilli hudutlarıydı. İşte bunu bilmeyen, biliyor olsa da kendisine biçilen misyon gereği bu gerçeğin üzerini örtmek için çalışanları da aynı kervana dahil etmemiz gerekiyor."

"İşte bunun için biz her fırsatta rabiamızı dile getiriyoruz." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tek millet diyoruz, tek bayrak diyoruz, tek vatan diyoruz, tek devlet diyoruz. Tıpkı 100 yıl önce Sivas Kongresi'nde bir araya gelen büyüklerimiz gibi 'Ya istiklal ya ölüm' diyoruz. Bu yolda bizimle yürüyen herkesle birlikte olmaktan şeref duyarız. Bu yolu tıkamaya, kapatmaya, çökertmeye çalışanları da tıpkı bir asır önce olduğu gibi milletimizle birlikte tarihe havale etmek boynumuzun borcudur." diye konuştu.

Sivas'a YHT müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ramazan Bayramı'na kadar yüksek hızlı trenimizi inşallah Sivas'ımıza vardıracağız." ifadesini kullanarak, "Gerçi bazıları, 'Sivas'a ne gerek var trene' deyip geçmişlerdir ama biz ülkemizin muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkması için nereye ne gerektiğinin planlarını iyi yaptık ve Corç hızlı trene biniyorsa benim Ahmedim, Mehmedim, Ayşem, Fatmam da bu hızlı trene binecektir." dedi.

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümünün ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, "Bir asır önce bugün Sivas'ta toplanarak istiklal mücadelesini yeni bir safhaya geçiren büyüklerimiz başta olmak üzere bin yıldır bu toprakların vatanımız olması için çalışan, ter döken gerektiğinde canını veren ecdadın her birini şükranla yad ediyorum. İnşallah Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü olan 2023'te hedeflerimize ulaşarak, ecdada layık bir millet olduğumuzu göstereceğiz. Bizden sonraki nesillere miras olarak bıraktığımız 2053 ve 2071 vizyonlarıyla tarihteki binlerce yıllık yürüyüşümüzü daha da ileriye taşıyacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."

Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti, CHP ve MHP genel başkan yardımcıları ile Sivas Valisi Salih Ayhan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından Sivas genelinde 2002-2019 yıllarında dikimi gerçekleştirilen 100 milyon fidana ek olarak Cumhuriyet Meydanı'na bir fidan daha dikerek can suyu verdi.

(Bitti)

Kaynak: AA