Sivas Kongresi'ne katılan delegelerin konuşmalarının yer aldığı tutanak ve belgeler sergilenmeye başlandı
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Sivas Kongresi'ne katılan delegelerin konuşmalarının yer aldığı tutanak ve belgeler sergilenmeye başlandı

Sivas Kongresi'ne katılan delegelerin konuşmalarının yer aldığı tutanak ve belgeler sergilenmeye başlandı
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Sivas'ta kongreye katılan delegelerin konuşmalarının yer aldığı tutanak ve belgelerden oluşan sergi açıldı.

Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Sivas'ta kongreye katılan delegelerin konuşmalarının yer aldığı tutanak ve belgelerden oluşan sergi açıldı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından 4 Eylül 1919'da gerçekleştirilen Sivas Kongresi'ne ev sahipliği yapan ve 108 gün Milli Mücadele'nin merkezi olan Sivas'ta, tarihi kongrenin 102. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk ve Kongre Müzesi'nde, delegelerin konuşmalarını içeren 26 tutanak ve 6 belge sergilenmeye başlandı.

Açılışını Vali Salih Ayhan'ın yaptığı sergiyi ziyaret eden davetliler ve vatandaşlar, Milli Mücadele yıllarında düzenlenen 28 kongre içerisinde tek milli kongre olma özelliğine sahip, ülkenin ve devletin içinde bulunduğu şartların tartışıldığı, çözüm önerileri ile yol haritasının ortaya konulduğu Sivas Kongresi'nin o günlerine tanıklık etti.

Ayhan, serginin açılışında yaptığı konuşmada, kongrenin kentin en değerli miraslarından biri olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bu belgelere bakacak olursak 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tapusunda Sivas'ın hissesi var.' desek abartı olmaz. Bu belgelerin hepsi de çok kıymetli. 28 kongre arasında milli olması açısından da kentimiz çok kıymetli bir hazineye sahiptir. İşte bu hazineyi peyderpey gün yüzüne çıkarıp, hafızalara kazımamız lazım. Bir şehir, bir ülke ve bir millet, geçmişteki gücünü görerek geleceğe güvenle bakmalı. Dolayısıyla 4 Eylül Sivas Kongresi ülkemiz açısından çok kıymetli olmasının yanı sıra Sivas için de gurur verici bir mirastır. Biz de bu mirasa hep birlikte sahip çıkıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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Sivas Kongresi'ne katılan delegelerin konuşmalarının yer aldığı tutanak ve belgeler sergilenmeye başlandı - Haberler
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