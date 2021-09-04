Sivas Kongresi 102. Yıldönümünde düzenlenen etkinliklerle anıldı
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Sivas Kongresi 102. Yıldönümünde düzenlenen etkinliklerle anıldı

İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - Haberler | Kültür Sanat

Sivas Kongresi 102. Yıldönümünde düzenlenen etkinliklerle anıldı Sivas Kongresinin 102. yıldönümü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi, tiyatrocular 102 yıl önceki tarihi bilgiler ışığında kongreyi yeniden canlandırdı.

Sivas Kongresi 102. Yıldönümünde düzenlenen etkinliklerle anıldı

SİVAS - Sivas Kongresinin 102. yıldönümü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi, tiyatrocular 102 yıl önceki tarihi bilgiler ışığında kongreyi yeniden canlandırdı.

Dünyaya, Türk milletinin manda ve himayeyi kabul etmeyeceğinin haykırıldığı Sivas Kongresinin 102. yıldönümü, Sivas'ta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Sivas'ta ilk olarak Atatürk anıtına çelenkler bırakıldı. Anıta, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına çelengi TBMM Başkanı Mustafa Şentop bıraktı. Diğer çelenklerinde bırakılmasının Sivas Kongresinin gerçekleştirildiği tarihi binaya geçildi. Burada Sivas Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarihi bilgiler ışığında Sivas Kongresi canlandırıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sivas Valisi Salih Ayhan, siyasiler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin de izlediği canlandırma, 102 yıl öncesinde olduğu gibi dua ile başladı. Andından temsili olarak Atatürk karakterini canlandıran tiyatro oyuncusu, Türk milletinin mandayı kabul etmeyeceğini bir kez daha dünyaya haykırdı.

Sivas Kongresi 102. Yıldönümünde düzenlenen etkinliklerle anıldı
Sivas Kongresi 102. Yıldönümünde düzenlenen etkinliklerle anıldı
Sivas Kongresi 102. Yıldönümünde düzenlenen etkinliklerle anıldı
Sivas Kongresi 102. Yıldönümünde düzenlenen etkinliklerle anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol

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