Sivas Kızılırmak'ta Su Seviyesi Yükseldi

Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğan ve Karadeniz'e dökülen Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın kent merkezinden geçen kısımlarında su seviyesi yükseldi. Etkili rüzgarlarla birlikte karların erimeye başlaması, Kızılırmak'taki su seviyesinde gözle görülür artışa neden oldu. İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın eteklerinden doğan ve Samsun'dan Karadeniz'e dökülen Kızırılmak'ta su artışı gözle görülür seviyeye ulaştı. Yazın suların çekilmesiyle dere görünümü alan Kızılırmak, bölgede bu yıl kar yağışı miktarının çok olmasıyla görkemli bir hale kavuştu. Son günlerde arazideki karların rüzgar ve yağmur ile birlikte erimeye başlaması seviye artışında etkili oldu. Kent merkezindeki Kardeşler Mahallesinde bulunan ve Selçuklular döneminde yapılan tarihi Eğri Köprü'de suların yükselmesi ile güzel görüntüler oluştu. Su seviyesinin bahara doğru daha da yükselmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA