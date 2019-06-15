SİVAS Kızılırmak'ta rafting keyfi

Kızılırmak'ta rafting keyfi

Sivas Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Kulübü (SİVDAK) ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) işbirliği ile Kızılırmak'ta rafting yapıldı.

Sivas Kongresi'nin 100'üncü Yılı etkinlikleri kapsamında Sivas Valiliği öncülüğünde Sivas Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü (SİVDAK) tarafından Kızıldağ'dan doğan ve Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ta rafting rotası oluşturuldu. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) işbirliği ile oluşturulan rafting rotasında Müslümabad ve Sedille köyleri arasındaki etabın rafting için uygun olduğuna karar verildi. Yapılan çalışma sonrası Kızılırmak üzerinde rafting yapıldı. Rafting rotasının oluşturulmasıyla bölgenin kısa sürede turizme kazandırılması hedefleniyor.

Etkinlikle ilgili açıklama yapan AFAD İl Müdürü Nazif Ekici, Parkur rafting için elverişli olursa ilimiz açısından gerçekten güzel bir kazanım olacak. İnşallah umduğumuz gibi çıkar dedi.

SİVDAK Yönetici Mehmet Baysal ise, Yaklaşık 2,5 saatlik bir parkur, güzel bir parkur. Birkaç yerde zorluk var. İki-üç ay boyunca rafting yapılabilecek bir parkur. Darende'daki Tohma Çayı'ndan daha iyi bir parkur ve manzarası güzel. Güzel bir etkinlik düzenlenerek inşallah turizme kazandırılır diye konuştu.

Kaynak: DHA