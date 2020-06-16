SİVAS Kızılırmak'ta mahsur kalan 3 kişiyi, AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı
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SİVAS Kızılırmak'ta mahsur kalan 3 kişiyi, AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı

Kızılırmak'ta mahsur kalan 3 kişiyi, AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardıSİVAS'ta Kızılırmak Nehri'nde deniz bisikletiyle gezerken akıntıya kapılan 3 kişi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

16.06.2020 22:52 | Son Güncelleme: 16.06.2020 22:57

Kızılırmak'ta mahsur kalan 3 kişiyi, AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı

SİVAS'ta Kızılırmak Nehri'nde deniz bisikletiyle gezerken akıntıya kapılan 3 kişi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Eğri Köprü Mahallesi Tarihi Eğri Köprü yakınlarında meydana geldi. Eğlenmek için deniz bisikletiyle Kızılırmak Nehri'nde gezen Mikail Karadağ, Uğur Ertuğ ve Burhan Vural, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Bisikleti durduramayan 3 kişi daha sonra köprü ayaklarına geldiklerinde bisikleti köprüye bağladı. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından mahsur kalan 3 kişi, kurtarıldı. Uğur Ertuğ, "İleriden deniz bisikletine bindik. Bir süre sonra akıntıya kapıldık. Ayakkabımda orada çamurda kaldı" dedi.

SİVAS Kızılırmak'ta mahsur kalan 3 kişiyi, AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: DHA

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