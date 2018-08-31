Sivas Kitap Günlerine Hazırlanıyor

Sivas 7. Sivas Kitap Günlerinde 200'e yakın yayın evi ve yüzlerce kitap okurlarla buluşacak.

Sivas Kongresi'nin 99. Yılı Kültür ve Sanat Etkinlikleri" kapsamında Bu yıl 7.si düzenlenecek olan Sivas Kitap Günleri ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Buruciye Medresesinde düzenlenen toplantıda konuşan Sivas Valisi Davut Gül, yayın evlerinin etkinliğe yoğun ilgi gösterdiğini belirtip, "Çok şükür 100 stantta yetmedi. Yani daha fazla yayın evine verebilecek standımız olsa, onlara da verecek durumdayız. Sivas Kitap Günleri, yayın evleri tarafından tercih edilen ilgi duyulan bir fuar haline geldi. Vatandaşlarımız açısından hemşerilerimiz açısından da bu böyle. Geçmiş yıllarda 100 binin üzerinde kitap satılıyordu. Bazen 130 bin, 140 bin, 150 bin civarında satış oluyordu. Bu senede yine 150 bini geçeceğini düşünüyoruz. Bazı yayın evlerine yer veremedik. Onlardan özür diliyoruz. 100 standı kime verirsek verelim bazıları dışarda kalacak. 100 stantta yaklaşık 200'ün üzerinde yayın evi var. Ama bize müracaat onunda çok çok üzerindeydi. Olabildiğince yer vermeye çalıştık. Gelecek yıllarda kitap fuarımız daha büyüdüğünde inşallah herkese yer verebilecek durumda oluruz." dedi.

4 Eylül Sivas'ın markasıdır

Gül konuşmasında, etkinliğe Sivaslılardan da ilgi beklediklerini ifade edip, "Kitap günleri 3 Eylül'de başlayacak ve 9 Eylül'e kadar sürecek. Bir hafta boyunca yayın evlerinin 250'nin üzerinde etkinliği olacak. Hemşerilerimizden istirhamımız gerekli ilgiyi göstermeleri yönündedir. Davet ettiğimiz kişilerin bir sonraki sene yine ilimize gelebilmeleri ya da birine tavsiye de bulunmaları için buradaki coşkunun yüksek seviyede olması lazım. Sivaslılar olarak bizler ev sahibiyiz. Ev sahibi olarak misafirlerimizi ne kadar iyi ağırlarsak bir sonrası için o kadar iyi bir referans olur. 4 Eylül Kongresi önemli bir marka ama bu markaya sahip çıkacak Sivaslılardır. 4 Eylül'e Sivaslılar olarak biz sahip çıkmazsak bir başkasının sahip çıkma ihtimali yok." Şeklinde konuştu.

Sivas Kitap Günleri markalaşıyor

Toplantıda konuşan Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas Kitap Günlerinin markalaştığını belirtip, "Bu etkinliğe çok değerli yayın kuruluşları ve yazarlar katılıyor. Bizim öncelikli arzumuz şehrimizin daha iyi tanıtılmasıdır. Ancak okumak kadar güzel bir şey yoktur. İnsan beynini tıkır tıkır çalıştıran şey kitap okumaktır. Okumak bir alışkanlıktır. Zorla olmuyor ancak tanınmış yazarların ilimize gelerek vatandaşlarla iletişim haline geçmesi insanları kitaba yöneltiyor. Bu süreç çocuklarımızın okuma alışkanlığı edinmesi bakımından da motive edici bir fırsat oluyor. Sivas Kent Meydanı her zaman canlı ama o süreçte burası ayrı bir canlılığa kavuşuyor. Bu hareketlilik esnafımız, vatandaşımız ve sosyal dokumuzun güçlenmesi için de önem teşkil ediyor. Sivas Kitap Günleri hem Sivas'a sağladığı katkı ile hem de markalaşma yolunda önemli adımlarla ilerliyor." dedi. - SİVAS