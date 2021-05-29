Sivas, Kırşehir ve Kayseri sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü

Sivas, Kırşehir ve Kayseri'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kademeli normalleşme döneminde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim oldu.

Sivas, Kırşehir ve Kayseri'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kademeli normalleşme döneminde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim oldu.

Sivas'ta 31 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle işlek caddelerde araç ve insan yoğunluğu azaldı.

Polis ekipleri, tarihi Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Caddesi ve İnönü Bulvarı'ndaki kontrol noktalarında durdurdukları araçlarda sürücü ve yolcuların kısıtlamadan muaf tutulduklarına dair izin belgelerini kontrol etti.????

Kademeli normalleşme döneminde tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonlarında bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılar mesailerine devam etti.

Kırşehir

Kırşehir'in işlek noktalarından Ankara, Terme, Atatürk ile Lise caddelerindeki araç ve insan hareketliliği, yerini sakinliğe bıraktı.

İşlek yaya güzergahlarından Cacabey ve Ahi Meydanı ile sokaklar boş kaldı.

Bazı vatandaşların evlerine yakın yerlerdeki fırın, manav ve marketlerden alışveriş yaptığı görüldü.

Kent genelinde güvenlik ekipleri ise uygulama ve denetimlerini sürdürdü.

Kayseri

Kayseri'de de cadde ve sokaklarda sakinlik yaşanıyor.

Kısıtlamadan muaf iş yerleri arasında bulunan, Kazancılar Çarşısı'ndaki pastırma ve sucuk dükkanlarının tenha olduğu görüldü.

Hunat Camisi ve civarı, Cumhuriyet Meydanı gibi insan yoğunluğunun olduğu bölgelerde de sessizlik hakim.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kısıtlamada yeşil alanlarda bakım ve çim biçme gibi faaliyetlerini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner