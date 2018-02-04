Sivas Kent Meydanında Kendini Yakmaya Çalıştı, Polis İkna Etti

Kent meydanında kendini yakmaya çalıştı, polis ikna etti

Sivas'ta maddi sıkıntıları bulunduğunu ileri süren Mevlüt A.(38) üstüne benzin dökerek kendini yakmak istedi. Şahsı polisler ikna etti.

Olay saat 16.00 sıralarında kent meydanında yaşandı. İşsiz olduğu öğrenilen Mevlüt A. elindeki bidona doldurduğu benzinle kent meydanında bulunan süs havuzuna çıkarak kendini yakma girişiminde bulundu. Durumu fark edenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Mevlüt A. olay yerine gelen polislere behçet hastalığı raporunun iptal edildiğini ve maddi sıkıntı yaşadığını söyledi. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu polis ekipleri şahsı ikna etti. Havuzdan indirilen ve sağlık ekiplerinin kontrol ettiği Mevlüt A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.