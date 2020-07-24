Sivas kent meydanında Ayasofya coşkusu Sivas kent meydanında Ayasofya coşkusuAYASOFYA'nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması ve ilk cuma namazının kılınmasını vatandaşlar Sivas'ta heyecanla takip etti.

Sivas kent meydanında Ayasofya coşkusu

AYASOFYA'nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması ve ilk cuma namazının kılınmasını vatandaşlar Sivas'ta heyecanla takip etti. AK Parti İl Başkanlığı tarafından da vatandaşlara lokma dağıtıldı.

Danıştay'ın kararının ardından Ayasofya ibadete açılarak ilk cuma namazı kılındı. Sivas'ta da vatandaşlar tarihi anı Cumhuriyet Meydanı'ndaki dev ekrandan takip etti. Vatandaşlar meydanda Ayasofya Cami'nde Diyanet İşleri Başkanı tarafından okunan hutbeyi dinledi ve namaz öncesi el açarak duaya eşlik etti. Ayasofya'nın ibadete açılması nedeniyle AK Parti İl Başkanlığı tarafından da Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara lokma dağıtıldı.

Lokma dağıtımında konuşan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "İstanbul'u fetih ederek bir çağı kapatıp bir çağı açan Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti Ayasofya Cami tekrar ezanlarla ve cematiyle buluştu. Rabbimize şükür ediyoruz. Bu güzel günü bize yaşatan ve emek verip katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Biz gençliğimizde 'Zincirler kırılsın. Ayasofya açılsın' sloganlarıyla büyümüş bir nesil olarak rabbbimize şükür ediyoruz. İnşallah bundan sonra Türk milleti birliği ve beraberliğiyle kıyamete kadar Ayasofya'nın minarelerinden ezanlar sumayacak. Cemaatsiz kalmayacak" dedi.

Vatandaşlarda Ayasofya'nın ibadete açılması nedeniyle çok duygulu ve mutlu olduklarını söylediler.

Kaynak: DHA