Sivas kent meydanında Ayasofya coşkusu
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Sivas kent meydanında Ayasofya coşkusu

AYASOFYA'nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması ve ilk cuma namazının kılınmasını, vatandaşlar Sivas'ta Cumhuriyet Meydanı'ndaki dev ekrandan takip etti.

Sivas kent meydanında Ayasofya coşkusu
24.07.2020 15:18 | Son Güncelleme: 24.07.2020 15:35

AYASOFYA'nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması ve ilk cuma namazının kılınmasını, vatandaşlar Sivas'ta Cumhuriyet Meydanı'ndaki dev ekrandan takip etti. AK Parti İl Başkanlığı tarafından da vatandaşlara lokma dağıtıldı.

Danıştay'ın kararının ardından Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi, ibadete açılarak ilk cuma namazı kılındı. Sivas'ta da vatandaşlar tarihi anı Cumhuriyet Meydanı'ndaki dev ekrandan takip ederek,

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde Diyanet İşleri Başkanı tarafından okunan hutbeyi dinledi ve namaz öncesi el açarak duaya eşlik etti. Ayasofya'nın ibadete açılması nedeniyle AK Parti İl Başkanlığı tarafından da Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara lokma dağıtıldı.

Lokma dağıtımında konuşan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "İstanbul'u fethederek bir çağı kapatıp bir çağı açan Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti Ayasofya Cami tekrar ezanlarla ve cemaatiyle buluştu. Rabbimize şükrediyoruz. Bu güzel günü bize yaşatan ve emek verip katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Biz gençliğimizde 'Zincirler kırılsın. Ayasofya açılsın' sloganlarıyla büyümüş bir nesil olarak Rabbimize şükrediyoruz. İnşallah bundan sonra Türk milleti birliği ve beraberliğiyle kıyamete kadar Ayasofya'nın minarelerinden ezanlar susmayacak, cemaatsiz kalmayacak" dedi. Vatandaşlar da Ayasofya'nın ibadete açılması nedeniyle çok duygulu ve mutlu olduklarını söylediler.


Kaynak: DHA

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