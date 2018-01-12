Sivas Kent Konseyi Engelli Meclisi Kuruldu

Sivas Kent Konseyi bünyesinde yeni meclisler engelli meclisi kuruldu.

Daha önce oluşturulan Kadın, gençlik ve basın meclislerinin ardından, şimdi de engelli meclisi oluşturuldu. Görme engelli eğitimci Selman Devecioğlu'nun başkan olarak belirlendiği mecliste, işitme, görme engelli bireyler ile gönüller yer aldı. Engelli meclisi ilk toplantısını Abdiağa Konağı'nda gerçekleştirdi. Sivas Kent Konseyi Başkanı Serdar İnce ve Genel Sekreter Mahmut Ateşalp'in de katıldığı toplantıda, engelli meclisinin yapmayı planladığı çalışmalar ele alındı.

Kent Konseyi Başkanı Serdar İnce, şehre değer katmak amacı ile konseyi genişletme yolundaki çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Kadın, gençlik ve basın meclislerimizden sonra, toplumumuzun önemli bireyleri olan engellilerimiz için de bir meclis oluşturduk. Onların da kendilerini ifade edebilecekleri, faydalı çalışmalar ile kentimize değer katacakları inancındayız. Güzel proje ve çalışmalara imza atacaklarına inanıyoruz. Biz de her zaman yanlarında ve destekçileri olmaya devam edeceğiz" dedi. - SİVAS