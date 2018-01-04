Sivas Kent Konseyi 200 Kişilik Çalışma Grubu Oluşturdu.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'a çalışmaları hakkında bilgi veren Sivas Kent Konseyi Başkanı Serdar İnce, 200 kişilik çalışma grubu oluşturduklarını söyledi.



Sivas Kent Konseyi Başkanı Serdar İnceve konsey bünyesinde yeni kurulan Kadın Meclisi, Gençlik Meclisi ve Basın Meclisi temsilcileri Belediye Başkanı Sami Aydın'ı ziyaret etti.



Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette yeni kurulan meclislerin görev sorumluluklarını anlatan Konsey Başkanı İnce, 200 kişilik bir çalışma grubu oluşturulduğunu ifade ederek 2018 yılı içerisinde yapılması planlanan faaliyet raporunu Başkan Aydın'a takdim etti.



Daha sonra sırasıyla kendini tanıtan meclis üyeleri, konseyin ve bünyesinde oluşturulan meclislerin amacından bahsederek yapılması planlanan hizmetler hakkında görüşlerini bildirdi. Üyeler, 4 Şubat'ta televizyoncu Pelin Çift ile araştırmacı-yazar Erhan Altunay'ın katılımıyla Kudüs başlıklı bir program düzenleneceği bilgisini verdi. Şehrin kimliğinin ve kültürünün korunması adına kamuoyu oluşturulması gerektiğini dile getiren Başkan Aydın bu bağlamda Kent Konseyi'ne önemli görevler düştüğünü ifade etti. Kent konseyine her zaman destek olacaklarını vurgulayan Başkan Aydın, "Sizlerin bakış acısı ve vizyonu gayet güzel. İyi bir ekip oluşturulmuş. Çok başarılı olacağınıza inanıyorum, bana çok heyecan kattınız. Sivas geçmiş dönemlerde, Türkiye'nin şehir ve kent bilinci en yüksek illerinden birisi. Sonradan bu anlayış bozulmuş. Sizlerle birlikte bunu düzelteceğiz." Dedi. - SİVAS