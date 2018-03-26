Sivas Kent Arşivi Projesi Tanıtıldı

Sivas Kent Arşivi Projesi'nin tanıtımı yapıldı.

Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sivas Kent Arşivi Projesi'ni Şems-i Sivasi Halk Kütüphanesinde tanıttı.

Sivas Valisi Davut Gül, etkinlikte yaptığı konuşmada, Sivas'ın köklü bir şehir olduğunu söyledi.

Kentle ilgili bilgi ve belgelerin proje kapsamında toplanacağını belirten Gül, "Kişinin elinde olan materyaller kimseye fayda sağlamaz ama genelde olan, kütüphanede olan arşivler Sivas'ı tanımak isteyenlere bir kaynak olacaktır. İnşallah ileride çok fazla materyalimiz olur ve şartlar el verirse bunlar şehir müzesinde sergilenir." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü de proje hakkında şu bilgileri verdi:

"Proje kapsamında 31 Aralık'a kadar Sivas ile ilgili belge toplama kampanyasında öncelikle tarihi belgeler toplanacak. Sivas'ın eski fotoğrafları, mektuplar, kartpostallar, Sivas meşhurlarının el yazıları, resimler, tablolar, süsleme sanatlarına yönelik ürünler, eski ses kayıtları taş plaklar, belgesel filmler, Sivas ile ilgili kitaplar, gazeteler ve bültenler toplanacak."

Pürlü, toplanan materyallerin Şems-i Sivasi Kütüphanesi'nin bir bölümünde sergileneceğini sözlerine ekledi.

Proje tanıtımının ardından Vali Davut Gül, Kazım Karabekir Paşa Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı resim sergisinin açılışını yaptı.