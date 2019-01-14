Sivas Kenevir Yetiştirmek İstiyor

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, poşet tüketimin azaltılmasıyla birlikte gündeme gelen kenevir yetiştirilecek iller arasına Sivas'ın da dahil edilmesini istedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan TSO Başkanı Eken şunları söyledi,"Bilindiği üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çevreyi koruma kapsamında poşet tüketimin azaltılması sonrasında bazı gelişmeler yaşanmış olup bu gelişmeler ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları ile ülkemizde kenevir üretiminin yaygınlaşması ve sanayi üretimine katkı sağlanması gündeme gelmiştir."dedi.

" Kenevir çok değerli bir bitki "

Eken, kenevirin çok değerli bir bitki olduğunu söyleyerek,"Kenevir çok değerli bir bitki olmakla birlikte dünyada genel olarak uyuşturucu üretiminde kullanılması ile gündeme gelmiş bir bitkidir. Oysa ki kenevir plastik sanayinden ilaç sanayine, tarımdan hayvancılığa, tekstilden gıdaya bir çok alanda kullanılan büyük bir nimettir. Ülkemizde kenevir üretimi yasak olup 29 Eylül 2016 da resmi gazetede yayınlanan kenevir yetiştiriciliği ve kontrolü hakkında yönetmelikle 19 ilde ürünün yetiştirilmesi ve takibi yapılmaktadır. Bu 19 il içine yüz ölçümü bakımından ülkemizin en büyük topraklarına sahip olan ve ilgili raporlarla kenevir yetiştiriciliği için en uygun illerden biri olan Sivas'ın eklenmesi gerek Sivas çiftçimiz gerekse bu süreçten sonra ilimizde gelişecek olan sanayicilerimiz için oldukça önemlidir. Bu kapsamda başta ilimizde faaliyet gösteren ilgili kurumlar başta olmak üzere meslek odalarımızı sivil toplum kuruluşlarını ilimiz siyasi partilerini bürokratlarımızı bu konu hakkında duyarlı olmaya davet ediyoruz." şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA