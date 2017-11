Sivas Kazazede Yakınlarından Yol Protestosu

Kazazede yakınlarından yol protestosu



SİVAS'ta geçen haftasonu otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren 59 yaşındaki Ahmet Altınay'ın çocukları ve yakınları kazanın olduğu cadde üzerinde protesto eyleminde bulundu. Bölgedeki ışıklandırma ve kaldırımların yetersiz olduğu öne sürüldü. Sivas'ta 11 Kasım'da Seyrantepe Mahallesi, Seyrantepe Caddesi'nde 55 yaşındaki M.H'nin kullandığı aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren Ahmet Altınay'ın çocukları ve komşuları cadde üzerinde kaldırım ve ışıklandırma olmamasına tepki gösterdi. Kazada ölen Ahmet Altınay'ın oğlu Nihat Altınay yolların gerekli standartlarda olmadığını söyledi. Geçen sene de aynı yolda iki akrabalarının öldüğünü ifade eden Altınay "Burası yaklaşık 20 yıllık bir mahalle. Halktan kurallara uyulması isteniyor. Yol kaldırımı olan, çizgisi olan, gerektiği yerde trafik lambası olan, engeli olan bir yer olması gerekiyor. Şimdi burada gereksiz yere sürat yapılıyor, dikkatsiz sürücüler oluyor, kaldırım olmadığı için vatandaşlar tarla yolu kullanmak zorunda kalıyor. Şu yolları köy yollarından daha kötü görüyorum. En azından köy yollarında çizgi var burada çizgi bile yok. Ben buradan geçen araçlara da suç bulmuyorum. Yolu dümdüz kuralsız, kaidesiz görünce mecburen sürat yapıyor. Biz burada kazada babamızı kaybettik, her gün kaza oluyor. Kimisi maddi hasarlı oluyor, kimisi ölümlü kaza oluyor. Geçtiğimiz yılda da burada kazlarda ölenler oldu. Burada oturanların böyle bir kazaya maruz kalmaması için ilgililerin en kısa sürede bir adım atmasını istiyoruz. Gerekli her yere gideceğiz." dedi.



Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'dan bölgeye hizmet beklediklerini ifade eden Altınay, cadde şartlarının insanların can güvenliğini sağlayacağı bir şekle dönüştürülmesini beklediklerini dile getirdi.