Sivas, Kayseri ve Yozgat'ta Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Arttı

Sivas, Kayseri ve Yozgat'ta trafiğe kayıtlı araç sayısında geçen yıla göre artış olduğu kaydedildi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Kayseri'de ekim ayında 361 bin 180 olan trafiğe kayıtlı araç sayısı kasım ayında 362 bin 914'e yükseldi.



Kentte geçen yıl kasım ayında ki trafiğe kayıtlı araç sayısı 343 bin 413 olarak gerçekleşmişti.



Kasım ayı sonu itibarıyla Kayseri'de trafiğe kayıtlı toplam 362 bin 914 taşıtın yüzde 62,8' ini otomobil, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 1,3'ünü otobüs, yüzde 16,9'unu kamyonet, yüzde 4,6'sını kamyon, yüzde 4,6'sını motosiklet, yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 8'ini ise traktör oluşturdu.



Kayseri'de kasım ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,5, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 5,7 oranında arttı.



Sivas



Sivas' ta ise kasım ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 156 bin 621, bir önceki ay 156 bin 086, geçen yılın aynı ayında ise 148 bin 81 olarak gerçekleşti.



Kasım ayı sonu itibarıyla Sivas'ta trafiğe kayıtlı toplam 156 bin 621 taşıtın yüzde 52,1'ini otomobil, yüzde 2,2'sini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs, yüzde 16,1'ini kamyonet, yüzde 3,9'unu kamyon, yüzde 4,3'ünü motosiklet, yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar, yüzde 20,3'ünü ise traktör oluşturdu.



Sivas'ta, kasım ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,3, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 5,8 oranında arttı.



Yozgat



Yozgat'ta da kasım ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 105 bin 985, bir önceki ay 105 bin 743, geçen yılın aynı ayında ise 101 bin 610 olarak gerçekleşti.



Kasım ayı sonu itibarıyla Yozgat'ta trafiğe kayıtlı toplam 105 bin 985 taşıtın yüzde 46,2'sini otomobil, yüzde 2,5'ini minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs, yüzde 11,7'sini kamyonet, yüzde 5'ini kamyon, yüzde 3,1'ini motosiklet, yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar, yüzde 30,7'sini ise traktör oluşturdu.



Yozgat'ta, kasım ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,2, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 4,3 oranında arttı.